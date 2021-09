Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal : Rares photos de leur fils Gabriel pour une occasion spéciale

Le 10 septembre est une date particulière pour Gwendoline Hamon. Il y a dix-sept ans, l'actrice de la série Cassandre a donné naissance à son premier enfant, un fils prénommé Gabriel (fruit de son ancienne union avec Frédéric Diefenthal). Ce vendredi, elle lui a donc fait honneur afin de lui souhaitait un bon anniversaire.

Rares sont les fois où l'actrice de 51 ans dévoile des photos de Gabriel. Mais ce vendredi 10 septembre, elle ne pouvait pas résister à son envie de le mettre en avant sur le réseau social. Et pour cause, le jeune homme fête aujourd'hui ses 17 ans ! Gwendoline Hamon a donc dévoilé un diaporama photos dans lequel on peut découvrir des clichés du charmant brun plus jeune ou plus actuels. Il y en a notamment un sur lequel il prend la pose avec sa maman, à qui il ressemble beaucoup. "Happy birthday to my best one, my inconditionnel, my incredible son ! Que je t'aime... @gabdfl #17yearsold merci @nieszawer_celine pour certaines de tes sublimes photos", peut-on lire en légende de la publication.