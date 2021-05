Hafthor Julius Bjornsson (Game of Thrones) : La Montagne a perdu 50 kilos, un avant/après bluffant !

Quel changement ! La Montagne de la série Game of Thrones n'est plus qu'une colline : Hafþór Júlíus Björnsson a perdu une cinquantaine de kilos, comme il l'a indiqué sur Instagram, tout en publiant un avant/après assez phénoménal de son corps. Celui qui a été sacré Homme le plus fort du monde travaille d'arrache-pied depuis plusieurs mois à son entrée dans le monde de la boxe.

L'athlète islandais - connu du grand public pour son rôle inoubliable dans Game of Thrones - détaille son parcours du combattant qui lui a fait perdre plus de 50 kilos en quelques mois. On découvre son régime strict, qui comprend quatre repas par jour et commence par un petit-déjeuner plus que riche en protéines : trois oeufs, 200 grammes de poulet et un smoothie composé d'un yaourt, 100 grammes de baies et de 40 grammes d'avoine. Tout un protocole, en plus de séances de sport acharnées et de précieuses leçons de boxe. "De 205 kilos à 155 kilos", indique-t-il sur Instagram.

L'objectif est de continuer dans cette voie et de maîtriser les subtilités de la discipline. Bien que Hafþór Júlíus Björnsson s'entraîne depuis presque un an, il affirme juste commencer à savoir utiliser son poids, son équilibre et sa précision. Un univers tout de même radicalement différent des compétitions de Strong Men.