Hajiba Fahmy (Danse avec les stars) : Première photo du visage de son fils et tendre message

A 32 ans, Hajiba Fahmy est une femme comblée. La danseuse professionnelle, que le grand public avait découvert dans l'émission Danse avec les stars, a accueilli un bébé dans sa vie en septembre 2019. La jeune femme partage les tendres moments de sa nouvelle vie sur Instagram et vient de révéler le visage de son fils.

Sur son compte suivi par 52 000 fans, Hajiba Fahmy a posté deux photos le samedi 6 novembre 2020. Une représentant la main de son fils quand il était nourrisson et une autre où l'on découvre tardivement son visage. En légende, elle écrit : "Mon fils, mon monde, ma force, ma bénédiction, mon amour, mon ange, mon diamant, mon coeur, mon tout, ma douceur, mon remède à tous les maux, mon sang, ma peau, mon petit chou, mon tout... Je te fête mon Reza. Chaque petite part de toi me manque, maman travaille fort pour toi et sera bientôt rentrée à la maison inchallah." La fière maman au coeur serré par son éloignement n'a toutefois pas précisé où elle se trouve pour le moment mais nul doute qu'il s'agit d'un événement professionnel qui l'éloigne de son fils.

Hajiba Fahmy reste très secrète sur sa vie privée et ne distille les maigres informations qu'au compte-gouttes. Ainsi, on ne sait toujours pas qui est le papa de son fils Reza. La danseuse n'a pas dévoilé l'identité de son compagnon, elle que l'on a un temps connu dans les bras du nageur Camille Lacourt dans Danse avec les stars. L'ancien sportif avait évoqué leur belle complicité dans l'émission Sept à huit l'an dernier. "C'est vrai qu'il y a eu une petite histoire entre nous. Je pense que ça crée des liens. C'est une personne géniale avec qui on a vécu de très beaux mois, mais voilà, ça s'est arrêté", disait-il alors.