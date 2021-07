Halsey maman : 1re photo de son bébé au prénom original, le sexe demeure un mystère

Heureuse nouvelle pour la chanteuse américaine Halsey ! Le 19 juillet 2021, l'artiste s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la naissance de son premier enfant. L'occasion pour la jeune maman de 26 ans de partager une toute première photo de famille à trois avec son petit ami Alev Aydin, un producteur de films et séries âgé de 38 ans. A défaut de connaître le sexe du bébé, ses fans connaissent déjà son visage... et son nom !

"Reconnaissance. Pour la naissance la plus 'rare' et euphorique. Générée par l'amour. Ender Ridley Aydin. 7/14/2021", a écrit l'interprète en légende de sa publication. A l'image, Halsey et son compagnon apparaissent à la maternité, peu après la naissance de leur premier enfant, qui pourrait bien être un garçon : "Ender" est en effet un prénom populaire en Turquie, qui veut dire "rare", et qui se veut généralement masculin. La chanteuse a également dévoilé un second cliché sur lequel son nouveau-né est en pleine pause allaitement.

Halsey avait surpris ses fans en annonçant sa grossesse en janvier dernier. C'est en partageant de nouvelles photos d'elle avec son ventre arrondi qu'elle avait révélé l'arrivée de son premier enfant. Depuis, Ashley Nicolette Frangipane - de son vrai nom - n'avait pas manqué de partager l'évolution de sa grossesse avec sa large communauté rassemblant 25,3 millions d'abonnés sur Instagram.