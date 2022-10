Hapsatou Sy avec une "tête de fourmi" pour l'anniversaire "délirant" de sa fille Abbie (6 ans)

Le 16 octobre 2022, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti ont célébré le sixième anniversaire de leur fille Abbie. Bien décidés à faire vivre une journée de rêve à leur fille, le couple a organisé un événement incroyable dans Paris avec tous ses amis. Sur Instagram, l'animateur de l'émission On fait le plein ! explique : "Avec Hapsatou, on est partis dans un délire absolument improbable, c'est qu'on emmène une vingtaine de gamins dans un car au concept store d'Hapsa dans le 2ème et là-bas y'aura plein d'animations, plein de surprises pour Abbie. J'ai l'impression d'être guide touristique. J'ai même un micro ! Donc moi tu me files un micro, je suis hyper content.".

Prenant le micro dans les mains, Vincent Cerutti interpelle ensuite les nombreux amis d'Abbie présents dans le car : "Attention sur votre droite regardez bien c'est quoi ? C'est la Tour...?". "Eiffel !" crie tous les enfants. "Eiffel, bravo !" leur répond l'ancien animateur de radio. "Je vous montre pas les enfants parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas montrer les enfants sur les réseaux sociaux. C'est comme ça mais en tout cas ils sont hyper contents, ils ont le sourire !" a-t-il ajouté. De son côté Hapsatou Sy a partagé une vidéo de l'impressionnante mise en scène préparée pour sa fille. Ballons multicolores, grandes tablées pour enfants, paillettes, confettis mais surtout énorme gâteau décoré aux couleurs du dessin animé Raiponce, la petite fille a été gâtée.

Papa fier, Vincent Cerutti a dévoilé un cliché de la fête sur son compte Instagram. "Photo de famille #fourmi avec Abbie déguisée en #Raiponce pour son anniversaire et Isaac en #Sam le pompier... et @hapsatousy en tête de fourmi naturellement" écrit-en légende de leur portrait de famille.