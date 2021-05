Hapsatou Sy canon en robe moulante : elle assume son "ventre du bonheur"

Hapsatou Sy avait prévenu : à 40 ans, il n'est plus question pour elle de mettre des freins à sa vie. "J'ai 40 ans ! Toutes mes dents et tout pour être heureuse. J'avais promis d'être une femme libre à 40 ans et je crois que j'ai réussi mon pari !", s'était-elle réjouit le jour de son anniversaire en avril dernier. La jolie brune pourrait même bien vouloir remettre son corps à rude épreuve avec une troisième grossesse. "J'aimerais beaucoup en avoir un troisième. La société nous dit que faire un enfant après 40 ans, ce n'est pas terrible. Et bien les études disent que faire un enfant après 40 ans multiplie par 3 nos chances d'être centenaire !!! A bon entendeur ! Je dis ça je dis rien", avait-elle annoncé un jour sur les réseaux sociaux.