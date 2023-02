Hapsatou Sy "vraiment perturbée" lors de sa rencontre avec Vincent Cerutti : le choix radical qu'elle a dû faire

L'amour au premier regard ! Il y a maintenant sept ans que Vincent Cerutti et Hapsatou Sy filent le parfait amour grâce à une rencontre fortuite qui leur aura permis de fonder leur belle famille. Les deux animateurs sont en effet les heureux parents de deux enfants, Abbie (6 ans) et Isaac (3 ans). Pour en arriver là, Hapsatou Sy a néanmoins dû faire un choix de taille : celui de rompre avec son compagnon de l'époque. Car oui, au moment de croiser le chemin de Vincent Cerutti, elle n'était pas un coeur à prendre.

"Je le vois, j'ai des palpitations au coeur... Là, j'étais vraiment perturbée, je ne savais plus où j'habitais, je ne savais plus rien", s'était-elle souvenue pour Nawell Madani en 2020, dans le cadre de son émission Comment vous vous êtes pécho ? sur sa chaîne YouTube. Et de continuer : "Je me dis 'je fais comment ?' Je n'étais pas séparée. Et là, je me dis, 'je suis dans la m****'".

Déjà engagée avec un autre donc, Hapsatou Sy ne parvenait toutefois pas à oublier le futur père de ses enfants. Il en allait de même pour ce dernier, qui cherchait même à tout prix à la revoir. "Je ne dors pas de la nuit. Le matin, je regarde mon téléphone, je vois Twitter, j'ai un DM, j'ouvre le DM et là, il me dit 'tu es encore plus belle en vrai. Déjeunons à l'occasion'", rapportait l'ancienne chroniqueuse du groupe Canal +. "Oui, mais toi, tu as quelqu'un !", lui avait alors rappelé Nawell Madani. Ce qui ne l'a pas empêché d'engager un jeu de séduction. "Oui j'ai quelqu'un, mais je lui réponds, 'Tu es encore plus beau en vrai, déjeunons à l'occasion'".

Pourquoi je me priverais de vivre ça ?

Gênée par la situation dans laquelle elle se trouvait alors, Hapsatou Sy l'"assume" malgré tout complètement. "Je pense qu'à un moment, je me suis dit 'pourquoi je me priverais de vivre ça'. Pour une femme, c'est toujours agréable de savoir qu'elle plaît encore. Pour moi, je ne commettais rien de grave, mais je savais que ce que je ressentais pour lui n'était pas ce que je ressentais pour la personne avec qui j'étais", analysait-elle.

Au bout de quelques messages échangés, Hapsatou Sy a donc réalisé qu'elle devait mettre un terme à sa relation et donner sa chance à Vincent Cerutti. Un choix vraisemblablement judicieux étant donné qu'ils forment toujours la paire !