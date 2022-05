Harry Maguire (Manchester United) marié secrètement ! Une cérémonie féerique prévue en France...

Les Anglais ont le sens de la discrétion ! Véritable star dans son pays où il évolue dans l'un des clubs les plus populaires, Manchester United, tout en étant un des piliers de la sélection nationale, Harry Maguire a réussi à passer en dessous des radars médiatiques. Coéquipier de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba dans son club, il fait partie des meilleurs de l'équipe et depuis plus d'un an il est même devenu capitaine de sa formation. Si tout va pour le mieux sportivement, malgré la saison décevante de son équipe, le footballeur de 29 ans est un homme heureux en amour puisqu'il vient tout juste de se marier.

C'est la presse britannique et notamment The Mirror qui relaient l'information depuis hier. Harry Maguire a quitté le centre d'entraînement de Manchester United hier, aux alentours de midi, pour se rendre à la cérémonie où sa compagne l'attendait. D'après les informations de nos confrères, l'évènement a été tenu tellement secret que même les invités ont connu le lieu de la cérémonie seulement dans la matinée. Une jolie histoire pour Harry et Fern qui se connaissent depuis qu'ils sont adolescents et sont en couple depuis une dizaine d'années.

Une belle cérémonie cet été dans un château en Bourgogne

Fiancés depuis 2018, les deux tourtereaux auront pris leur temps avant de se marier, mais c'est désormais chose faite. Après cette cérémonie en petit comité avec leurs familles et leurs amis proches, Harry et Fern comptent bien mettre le paquet cet été, lors d'une cérémonie très romantique qui devrait avoir lieu en... France ! "Ils voulaient être officiellement mariés en Angleterre avant d'aller en France. Ça va être un véritable conte de fées pour Fern", indique une source au Mirror. Pour les détails, la cérémonie dans l'Hexagone devrait se tenir dans un château situé en Bourgogne.

Visiblement, le couple est amoureux de la France, puisqu'ils avaient choisi de poster une photo devant la Tour Eiffel pour annoncer leur fiançaille en 2018. Parents de deux filles, les petites Lillie Saint (3 ans) et Piper Rose (2 ans), ils devraient offrir à leurs convives une cérémonie particulièrement belle cet été.