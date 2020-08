Harry Maguire : Le joueur de Manchester United condamné après une bagarre

Mardi 25 août 2020, Harry Maguire - capitaine de Manchester United - a été condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis à Syros, en Grèce, pour agression, insultes et tentative de corruption. Le joueur de 27 ans a décidé de faire appel, mais sa carrière risque d'en prendre un sacré coup...

Harry Maguire, arrêté en flagrant délit à la suite d'une bagarre dans un établissement de nuit de la célèbre île de Mykonos dans la soirée du jeudi 20 au vendredi 21 août, a annoncé dans un communiqué qu'il faisait appel de sa condamnation. Il avait déjà plaidé non coupable. Absent au procès, le défenseur a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation : agression contre des représentants de l'État, lésions corporelles, insultes verbales et tentative de corruption. L'international anglais avait été arrêté avec son frère et un ami après une altercation avec des touristes et une agression contre des policiers grecs en civil. Il avait ensuite passé deux nuits en détention avant d'être libéré.

"Je reste fort et confiant concernant notre innocence dans cette affaire - moi, ma famille et mes amis sommes les victimes dans cette affaire", a ajouté le joueur dans un communiqué. Toutefois, peu après l'annonce du verdict par la justice grecque, la Fédération anglaise de football (FA) a annoncé qu'elle retirait Maguire de la liste des joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour les prochains matchs de septembre, en Ligue des nations, contre le Danemark et l'Islande, relate l'AFP. À un an de l'Euro, et après une première saison mitigée à Manchester United qui l'avait recruté il y a un an contre 87 millions d'euros - faisant de lui le défenseur le plus cher du monde -, Harry Maguire pourrait regretter longtemps son été 2020 dans les îles grecques....