Harry Morton, l'ex de Lindsay Lohan mort à 38 ans : Les causes révélées

Le médecin légiste du département de police du comté de Los Angeles a rendu ses conclusions concernant la mort d'Harry Morton : à seulement 38 ans, le golden boy est décédé d'une crise cardiaque, conséquence de plusieurs artères bouchées. Il a également révélé qu'Harry souffrait d'une maladie coronarienne et avait le "coeur légèrement dilaté". Le médecin Kathy E. Magliato, chirurgienne cardiothoracique et amie de la famille, a également confirmé que le businessman avait une calcification dans trois de ses artères, ce qui a provoqué un arrêt cardiaque. Une maladie qui n'avait pas été diagnostiquée.

Harry Morton a été retrouvé mort samedi 23 novembre 2019 à son domicile de Los Angeles dans des circonstances restées jusqu'alors secrètes. Il avait 38 ans. Le Daily Mail rapporte qu'Harry Morton était "un gars en très bonne santé", selon ses proches, qui courait des "marathons, des triathlons et un Iron Man". "Ils sont sous le choc. C'était une personne très saine et heureuse. C'est si difficile pour tout le monde", a également confié la source. "C'est une tragédie pour quelqu'un qui était vraiment, vraiment aimé. Harry Morton était un homme aimé. Il était gentil, il était humble. Il était prêt à tout donner à sa communauté. Il était très, très proche de sa famille, a poursuivi l'ami de la famille. Les gens sont profondément attristés. J'ai reçu plus de 350 SMS de personnes en état de choc et dévastées. C'est déchirant." Harry Morton sera enterré le samedi 30 novembre "en toute intimité".

Cet héritier d'une célèbre famille de restaurateurs était connu pour avoir fondé le restaurant Pink Taco en 1999, à Los Angeles, qui a connu un succès tel que l'enseigne s'est implantée dans tous les États-Unis. Il avait également été propriétaire de la boîte de nuit hollywoodienne Viper Room et avait fait les choux gras de la presse du coeur en raison de ses brèves idylles avec des stars telles que Britney Spears, Hayden Panettiere ou encore Demi Moore.

Plus tôt cette semaine, son ex Lindsay Lohan lui avait rendu un hommage vibrant sur Instagram.