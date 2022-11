Harry Potter : Une star de la saga retrouvée "le visage dans la cocaïne", sordides révélations

C'était il y a plus de vingt ans. En 2001, le monde entier découvrait l'univers de petits sorciers dont le grand but était d'apprendre à lutter contre les forces du mal et d'éviter le retour de Voldemort, responsable de la mort des parents du célèbre Harry Potter, le seul qui lui ait survécu. Pour jouer le héros, c'est vers Daniel Radcliffe que les réalisateurs et producteurs se sont tournés. En donnant la réplique à Emma Watson (Hermione) et Rupert Grint (Ron Weasley), l'acteur ne s'attendait sûrement pas à un tel engouement. Harry Potter est devenu une grande famille avec ses personnages emblématiques. Malheureusement, le clan, soudé grâce au succès, a perdu des membres en cours de route.

Alan Rickman, interprète de Severus Rogue, a été emporté par un cancer du pancréas en 2016. Trois ans plus tôt, c'est Richard Griffiths, connu pour avoir prêté ses traits à l'oncle affreux de Harry, Vernon Dursley, qui tirait sa révérence. Cette année, Robbie Coltrane, comédien jouant l'attachant Hagrid, est mort. Un personnage tout aussi emblématique que celui de Dumbledore, directeur de Poudlard, interprété dans le tout premier film par Richard Harris, mort en 2002.

Des excès déconcertants

Pour saluer la belle carrière de leur papa, les trois enfants de Richard Harris, Damian, réalisateur et Jamie et Jared, acteurs (fruits de son mariage avec Elizabeth Rees-Williams) ont décidé de lui rendre hommage par le biais d'un documentaire, Le fantôme de Richard Harris, diffusé sur la chaîne Sky Arts. Dans ces images, aucun tabou sur leur papa, acteur vénéré et personnage perturbé. Ou du moins, enclin aux excès comme il l'avait lui-même confié dans le passé.

Pour Far Out Magazine auquel fait référence le site 7sur7, les trois fils sont revenus sur le parcours de Richard Harris et ce qu'était le quotidien à ses côtés. "Père imprévisible", il adorait faire la fête même si les soirées pouvaient mal tourner. Bagarres, consommations de substances illicites et d'alcool... L'une d'elles a particulièrement marqué : "Je suis entré dans sa chambre et c'était comme une scène de Scarface, s'est souvenu Jamie. Il avait laissé tomber ce kilo de cocaïne qui avait éclaté sur le tapis, et son visage était juste au milieu." Des souvenirs qui, heureusement, n'ont pas tout gâché !