Haya de Jordanie dénonce un mariage forcé et des violences

Le 4 juillet 2019, on apprenait que la princesse Haya de Jordanie avait fui Dubaï et son mari, l'émir de Dubaï Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Père de trente enfants issus de différentes mères, l'homme de 70 ans aurait menti au sujet de sa fille Latifa, faisant croire à son épouse qu'elle avait dû être secourue et rapatriée à Dubaï après s'être trouvée au coeur d'une tentative d'extorsion. En réalité, la jeune femme avait voulu quitter l'émirat pour démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. C'est là qu'elle aurait été séquestrée et torturée par son propre père.

Lorsque Haya de Jordanie, 45 ans, a appris le traitement que son mari infligeait à sa fille, elle a pris la fuite vers Londres avec ses deux enfants, une fille de 11 ans et un garçon de 7 ans. Depuis, un procès pour divorce et la garde des enfants s'est enclenché au Royaume-Uni. La princesse Haya est d'ailleurs défendue par un ténor du barreau, Me Fiona Shackelton, avocate de la famille royale britannique depuis qu'elle a représenté le prince Charles lors de son divorce avec Diana. Deux audiences avaient lieu les 30 et 31 juillet 2019, devant le juge aux affaires familiales de la Haute Cour de justice de Londres, nous apprend l'AFP.

Haya de Jordanie a demandé une mesure de protection et réclamé la tutelle de ses enfants, dénonçant un mariage forcé. "Le juge a autorisé les médias à rapporter que la princesse a réclamé la tutelle de leurs enfants, ainsi qu'une mesure de protection contre des brutalités et une mesure de protection contre un mariage forcé en relation avec les enfants. Ces procédures concernent le bien-être des deux enfants issus de leur mariage et ne concernent pas une question de divorce ou de finances", indique l'agence britannique Press Association.

Mariée depuis 2004, la princesse Haya est la sixième épouse (connue) du souverain émirati. Ce dernier a réclamé le retour de ses enfants aux Emirats. Une véritable bataille juridique s'est ainsi lancée entre l'ancienne présidente de la FEI et le dirigeant, qui est d'ailleurs représenté par Helen Ward, qui avait défendu Guy Ritchie lors de son divorce avec Madonna.