Hayes Grier : L'influenceur arrêté pour vol et agression, la victime souffre de dommages au cerveau

Vous ne le connaissez peut-être pas mais c'est une énorme star aux États-Unis et principalement sur les réseaux sociaux. Avec 5,6 millions d'abonnés sur Instagram, 3,6 millions sur Twitter et 882 000 sur Youtube, Hayes Grier fait partie des influenceurs qui comptent. C'est grâce au réseau social Vine qu'il s'est fait connaître, tout comme son frère Nash, un autre influenceur très célèbre. Mais la famille compte également un sportif de haut niveau dans ses rangs puisque son grand frère Will est un joueur de football américain reconnu.

Si la vie d'Hayes Grier ressemble à un conte de fée, elle a pris une tournure bien différente depuis le 30 juillet dernier. Le jeune homme de 21 ans vient d'être arrêté par la police et inculpé pour vol et agression causant de sérieuses blessures à un certain William Markolf. Ce dernier souffre de dommages au cerveau ainsi que de contusions aux côtes. Hayes Grier lui aurait également volé son téléphone, estimé à 1200 dollars. Il a été arrêté du côté de Charlotte en Caroline du Nord vendredi dernier après avoir été reconnu coupable pour cet incident survenu lundi 26 juillet.