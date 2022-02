Heike Makatsch méconnaissable à Berlin : la star de Love Actually a bien changé !

Le tapis rouge fait enfin son grand retour du côté de Berlin. En 2021, le traditionnel festival du film avait été organisé de manière numérique, à cause des nombreuses restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19... mais cette année, les cinéphiles ont plus de chance. La course à l'Ours d'or se fait en chair et en os et l'évènement a débuté, le jeudi 10 février 2022, avec un doux parfum français : c'est le film Peter von Kant, de François Ozon - et avec Isabelle Adjani ! -, qui a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture.

Venue assister à la projection, Heike Makatsch a fait crépiter tous les flashs lors de son passage sur le red carpet. Grande habituée de l'évènement, la comédienne allemande a dévoilé un nouveau look sublime, loin, bien loin de celui qu'elle avait adopté à l'époque du tournage du film Love Actually en 2003. Elle qui incarnait la tentatrice Mia, avec ses cheveux sombres coupés au carré, est désormais blonde comme les blés. Pour souligner sa silhouette impeccable, l'actrice de 50 ans portait une élégante, longue robe noire satinée. C'est Daniel Craig, son ex, qui doit s'en mordre les doigts.

Il est loin le temps où elle donnait la réplique à Alan Rickman - paix à son âme. Heike Makatsch continue, évidemment, à enchaîner les rôles, surtout en Allemagne. A l'affiche du film Reste avec moi en 2020, elle a été aperçue dans plusieurs téléfilms cette même année et conserve le rôle d'Ellen Berlinger dans la série Tatort, qu'elle campe depuis 2016. Sans doute reviendra-t-elle, du côté de La Berlinale, le 16 février prochain. Le jury international, présidé par le roi du thriller M. Night Shyamalan, remettra ses célèbres ours lors de la cérémonie de clôture. Le rendez-vous est pris.