Alan Rickman : De quoi est mort le célèbre acteur de la saga Harry Potter ?

Le jeudi 14 janvier 2016, les fans de la saga Harry Potter ont été surpris par la mort de l'acteur Alan Rickman. En effet, celui qui incarnait Severus Rogue aux côtés d'Emma Watson et de Daniel Radcliffe, a été déclaré mort à l'âge de 69 ans des suites de graves problèmes de santé.

"Il était entouré de sa famille et de ses amis", pouvait-on lire dans un communiqué rédigé par son entourage, le 14 janvier 2016. Et pour cause, Alan Rickman s'est éteint des suites d'un cancer du pancréas. Une terrible nouvelle survenue seulement un an après son AVC. Et c'est d'ailleurs suite à cet AVC que l'acteur a alors entrepris de réaliser certains examens médicaux. Résultat : Fin décembre de la même année, son cancer du pancréas lui a été diagnostiqué par ses médecins.

Malgré sa disparition, celui qui était frustré par son personnage reste encore aujourd'hui une grande figure du cinéma. Révélé pour la première fois grâce à Die Hard, l'acteur anglais a ensuite fait sensation au cinéma grâce à sa voix particulière et son physique mystérieux. Des atouts qui l'ont beaucoup aidé à intégrer la saga Harry Potter, car c'est ce qui convaincu la romancière J.K. Rowling. En effet, la romancière elle-même a proposé son nom à la production du film pour incarner le rôle de Severus Rogue. Son allure et la légère déformation de sa mâchoire ont séduit la romancière qui y a vu le candidat idéal pour incarner le personnage le plus complexe et le plus mystérieux de toute son oeuvre.

Des témoignages bouleversants

Après l'annonce de sa mort, de nombreux acteurs et amis d'Alan ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Pour l'interprète d'Harry Potter, il était "l'un des plus grands acteurs avec lesquels j'aie jamais travaillé". "Je suis vraiment triste d'entendre pour Alan aujourd'hui", avait partagé Emma Watson, visiblement attristée par cette perte. Et de continuer : "Je me sens tellement chanceuse d'avoir travaillé et connu un acteur et une personne aussi spéciale. Nos conversations vont vraiment me manquer. Repose en paix Alan. On t'aime."