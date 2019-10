Helen Hunt victime d'un grave accident de la route

On a beau être tous Dingue d'elle, Helen Hunt n'est pas à l'abri du danger. Le 16 octobre 2019, la comédienne de 56 ans a été victime d'un violent accident de voiture dans les rues de la ville de Los Angeles, en Californie. Passagère installée à l'arrière de son SUV de couleur noire, elle a été amenée en urgence à l'hôpital par les pompiers à cause de douleurs au niveau du dos, comme le rapporte le site américain TMZ. Aucune nouvelle, pour l'heure, de l'état de santé des deux conducteurs impliqués dans cette collision.

Comme on peut l'apercevoir sur les images de vidéosurveillance obtenues par TMZ, le véhicule d'Helen Hunt s'est engagé sur une voie qu'il pensait dégagée... jusqu'à ce qu'une autre voiture lui rentre dans le flanc et le renverse complètement. L'actrice récupère actuellement au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles. Selon les forces de l'ordre, aucune consommation de drogue ou d'alcool ne serait suspectée.

Découverte par le grand public au début des années 1990, Helen Hunt a enchaîné tout un tas de rôles superbes – ce qui lui a même valu l'Oscar de la meilleure actrice en 1998 pour son rôle dans Pour le pire et pour le meilleur, au côté de Jack Nicholson. Entre Un monde meilleur, Twister ou Seul au monde, la comédienne a provoqué les émotions les plus brutes, tiré les larmes les plus pures... mais devrait cependant revenir à ses premières amours.

Où en est le reboot de "Dingue de toi" ?

Absente des écrans depuis sa participation à The Miracle Season de Sean McNamara, en 2018, Helen Hunt retrouvera son collègue d'antan, Paul Reiser, pour rendosser le rôle de Jamie dans la huitième saison inédite de la sitcom Dingue de toi. Si le projet a eu un peu de mal à voir le jour, les douze nouveaux épisodes de cette comédie sentimentale seront mis en ligne sur Spectrum TV entre le 20 novembre et le 18 décembre 2019. De quoi passer le plus beau des Noël...