Hélène Darroze (Top Chef) : Sa fille Quiterie, "son bonheur infini"

Hélène Darroze (52 ans) a fêté les dix ans de sa fille Quiterie le 17 août 2019. Sur Instagram elle écrit : "Il y a 10 ans ma Quiterie... je te prenais dans mes bras... et c'était pour la vie. 10 ans d'amour de toi... 10 ans d'un bonheur infini... #sicestpaslebonheurcayressemble". En effet, la chef de brigade de l'émission Top Chef est maman de deux petites filles adoptées au Vietnam : Charlotte (en 2007) et Quiterie (en 2009). En 2015, elle confiait au magazine Téléstars comment l'adoption avait changé sa vie : "C'est ce que j'ai vécu de plus fort dans ma vie."

Très proche de Laeticia Hallyday (qui a elle aussi adopté deux filles au Vietnam avec Johnny), elle déclarait : "Ça aurait été un échec pour moi de ne pas être maman. Ado, je voulais déjà que ma mère adopte et je savais que je le ferais, même si je n'excluais pas d'être une maman biologique. Je me suis battue pendant un an et demi pour avoir Charlotte. J'ai enfoncé toutes les portes."

Pour sa seconde fille, Quiterie, la chef révélait que les démarches avaient été plus simples : "Pour Quitterie, comme je suis engagée dans l'humanitaire (avec l'association La Bonne Étoile), tout le monde me connaissait au Vietnam, cela a été presque une formalité."

Propriétaire de plusieurs restaurants à Londres et Paris, la petite famille vit entre deux capitales. La chef étoilée possède un restaurant à Londres, The Connaught. À Paris, elle a deux restaurants : le premier Hélène Darroze rue d'Assas puis le second (ouvert depuis septembre 2018) le restaurant Joia dans le 2ème arrondissement de Paris.