Hélène Segara face à des problèmes de santé : "Nous sommes au regret d'annoncer..."

C'est le mois dernier qu'Hélène Ségara avait révélé ses nouveaux problèmes de santé, dans un long message publié sur Instagram, également. "Après plusieurs mois de lourds traitements, dans le plus grand secret où j'ai toujours tenté de garder le sourire et honorer chacun de mes engagements, je dois me résoudre à limiter ma tournée, s'était désolée la jurée de La France a un incroyable talent (M6). Mon nouveau traitement étant long et fatiguant, il serait hélas déraisonnable et épuisant pour moi d'enchaîner trop de concerts dans une même semaine. Je sais combien cette nouvelle est décevante pour certains d'entre vous qui me soutenez depuis si longtemps mais vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile pour moi d'accepter cela ..." Le coeur brisé par ce post, Hélène Ségara avait pu compter sur le soutien inébranlable de ses milliers de fans qui la soutiennent depuis tant d'années. Et l'artiste peut sans aucun doute compter sur celui de ses trois enfants (Raphaël, 32 ans, Mattéo, 18 ans et Maya, 17 ans), et son mari Mathieu.