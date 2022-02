"Lourds traitements dans le plus grand secret" : Hélène Ségara face à des nouvelles difficiles

Cependant, ceux qui la soutiennent auront le plaisir de la voir à la télévision, notamment lors de retrouvailles avec Andrea Bocelli, avec qui elle avait chanté le duo Vivo Per lei. "J'ai décidé de tout faire pour maintenir plusieurs concerts afin de vous retrouver un peu avant d'aller mieux, ou d'en reporter d'autres... Je maintiendrai également mes shows de télévision et mes retrouvailles sur scène avec Andrea Bocelli en mars 2022. Je tiens à assurer mes engagements, comme je l'ai toujours fait, et comme je continuerai de le faire".

Si la chanteuse a le coeur brisé d'annuler des concerts, ce n'est pas la première fois qu'elle doit composer avec ses soucis de santé. En 2013, elle avait en effet expliqué qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune qui lui faisait peu à peu perdre la vue de l'oeil droit. Traitée avec de grosses doses de cortisone, elle avait ensuite eu des problèmes de poids.

Depuis 2018, elle est régulièrement réopérée des yeux pour des greffes éphémères qui lui permettent d'arrêter la cortisone pour un temps. Il y a quelques mois, elle avait d'ailleurs profité du confinement pour se faire opérer pour la 17e fois. Et même si elle est très souvent freinée par ces problèmes de santé, elle reste positive, bien aidée par son mari Mathieu et ses trois enfants (Raphaël, 32 ans, Mattéo, 18 ans et Maya, 17 ans).

"Ça ira mieux lorsqu'on aura découvert la cause et qu'on pourra cibler un vrai traitement. En attendant, je me bats avec des armes éphémères et beaucoup de force mentale", avait-elle expliqué en 2018. En espérant que l'année 2022 s'améliore pour elle !