Hélène Ségara, la galère des débuts avec son fils : "On crevait la dalle... C'était inimaginable"

Hélène Ségara s'est battue pour arriver où elle en est. La populaire chanteuse 50 ans a lutté pendant plusieurs années afin de donner une vie correcte à son fils, Raphaël (30 ans). Avant qu'elle ne perce dans la chanson et n'éblouisse la France avec la comédie musicale Notre Dame de Paris, elle habitait un 15m2 sur la place de Clichy, dans le 18e arrondissement de Paris.

"C'était inimaginable, je vivais dans un rez-de-chaussée de 15 mètres carrés, avec mon fils. On crevait la dalle", s'est souvenue Hélène Ségara au micro de Boomerang, sur France Inter, le vendredi 21 mai 2021. Un environnement loin d'être parfait pour élever un enfant. "On habitait dans une rue où il y avait des travestis qui devaient se prostituer, qui éclataient en sanglots sous nos fenêtres... Honnêtement, je n'aurais pas pu imaginer. Ça a été tellement magnifique de passer de l'ombre à la lumière", a confié l'interprète des chansons L'amour est un soleil, Il y a trop de gens qui t'aiment ou encore Elle, tu l'aimes.

Cette période de lutte quotidienne pour s'en sortir était extrêmement difficile. Naturellement, l'envie de tout quitter pour faire autre chose s'installe. "J'ai douté. Mais heureusement. Qui ne doute pas ? Les doutes c'est ce qui nous pousse à aller au bout de nos rêves", sourit Hélène Ségara aujourd'hui.

L'année dernière déjà, Hélène Ségara détaillait à Europe 1 son mode de vie d'artiste avec un enfant en bas âge. "Parfois on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de mères qui galèrent. Moi je chantais le soir, j'avais une copine qui venait garder le petit pendant que je chantais. Je finissais à 5h du matin, je me couchais deux heures, ensuite je me levais à 7h pour l'emmener à l'école. Puis je me recouchais un peu, enfin, c'était un peu l'enfer quoi", regrettait-elle. Ces années galères auront forgé une véritable passion pour la musique chez le petit Raphaël, qui avait pour habitude de dormir dans les étuis vides de synthétiseurs lorsque sa maman chantait...