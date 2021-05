Hélène Ségara émue par une archive rare de son fils Raphaël : "J'ai toujours caché mes enfants"

C'était en 1999. Hélène Ségara s'est retrouvée face à une archive toute particulière lors de son passage dans Les Enfants de la Télé (France 2) dimanche 16 mai 2021. La chanteuse de 50 ans a replongé dans une séquence tirée d'une performance dans Les Années Tubes. Alors qu'elle est interrogée par Jean-Pierre Foucault, son fils Raphaël, encore tout jeune, débarque sur scène et interprète la chanson Belle.

Un titre tiré de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, dont il avait légèrement modifié les paroles : "Oh cher Jean-Pierre, laisse-moi rien qu'un instant, glisser le doigts dans les cheveux de ma maman". "J'avais écouté plusieurs fois le spectacle donc évidemment je la connaissait par coeur", confie le garçonnet dans l'extrait, alors seulement âgé de 9 ans. Vingt-deux années plus tard, l'émotion est toujours aussi intacte pour Hélène Ségara.

"Je n'étais pas au courant de cette surprise. J'ai toujours caché mes enfants au grand public - pas par rapport à mon public, parce qu'il est magnifique et fidèle - mais les médias parfois réinterprétent et s'approprient notre vie d'une manière qui n'est pas toujours très élégante", a confié l'artiste sur le plateau deLaurent Ruquier.

Pour rappel, Hélène Ségara est maman de trois enfants : Matteo (18 ans cette année), Maya (17 ans cette année), nés de son mariage avec le musicien Mathieu Lecat, et Raphaël (31 ans cette année) né d'une union précédente. Depuis son passage dans Les Années Tubes, cet artiste connu sous le pseudonyme Raf a fait du chemin et a même passé les auditions à l'aveugle de The Voice (TF1) en 2013.