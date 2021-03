Hélène Ségara mariée à Mathieu Lecat : elle dévoile comment elle l'a dragué

Mariée depuis 2003 à Mathieu Lecat,Hélène Ségara (50 ans) est une femme heureuse et amoureuse. En 2016, elle confiait les coulisses de sa rencontre avec l'homme de sa vie sur France 2. Pour lui, elle avait tout osé y compris faire le premier pas. Émue, elle racontait : "La chose la plus folle que j'ai fait par amour : c'était pour mon mari, c'était de draguer un garçon pour la première fois de ma vie".

Invitée à un diner organisé pour célébrer son disque de diamant pour l'album Au nom d'une femme en 2001, l'artiste alors âgée de 30 ans avait littéralement flashé sur ce beau brun au regard mystérieux. Mais problème, Mathieu (âgé de 28 ans à l'époque) était terriblement timide et n'osait pas aborder Hélène. Elle se souvient : "Je l'ai vraiment dragué, il était tellement timide que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort parce que je savais qu'il n'y arriverait pas. Je lui ai dit : 'Je ne sais pas avec qui je pourrais danser...' Il m'a répondu: 'Je ne sais pas danser.'" Un début de sérénade assez compliqué certes mais qui n'a pas fait flancher la chanteuse. "Je me suis dit que c'était mal barré, mais voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble", racontait-elle avec affection.

Ensemble, Hélène et Mathieu ont eu deux enfants : Matteo (17 ans) et Maya (16 ans). Déjà maman de Raphaël (né en 1990 d'une précédente union), Hélène a su former une famille recomposée unie et soudée avec son époux. Interviewée par le magazine Gala en 2014, elle révélait également le secret de son couple avec Mathieu : "On se soutient. Nous sommes comme deux ailes : quand l'une flanche, l'autre redouble d'efforts pour maintenir l'équilibre de notre couple." Une métaphore digne des plus beaux contes de fées.