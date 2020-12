Hélène Ségara : Qui est son mari Mathieu Lecat, le père de ses enfants Matteo et Maya ?

Voilà déjà presque vingt ans qu'Hélène Ségara est une femme amoureuse. En effet, en 2001, la chanteuse a rencontré l'amour de sa vie, en la personne de Mathieu Lecat, un musicien français de 47 ans - dont le père n'est autre que Didier Lecat, animateur de l'émission La Chasse au trésor. Il collabore d'ailleurs avec son épouse depuis 2008 et a presque entièrement produit et composé son album Parmi la foule, paru en 2011.

Ils se sont mariés deux ans après leur rencontre, en 2003 à Ajaccio, en Corse. La même année, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Matteo. Et en 2004, une petite fille est venue agrandir leur belle famille, Maya. Mathieu Lecat est également un beau-père très présent avec le fils aîné de sa compagne, Raphaël, né en 1990 (issu d'une précédente relation).

Ensemble, Mathieu Lecat et Hélène Ségara ont traversé de nombreuses épreuves, et plus particulièrement la maladie qui a touché la juré de La France a un incroyable talent. Il y a maintenant plusieurs années, elle a suscité beaucoup d'interrogations autour d'elle en apparaissant bien différente et le visage gonflé. De quoi alors alimenter les rumeurs les plus folles, comme celle d'un recours à la chirurgie esthétique. Mais la réalité était tout autre. Et en 2013, lors d'une interview pour Gala, Hélène Ségara a révélé souffrir d'une maladie rare, l'obligeant à suivre de nombreux traitements à base de cortisone. Elle s'est également fait poser un implant dans l'oeil, qui a eu pour mérite de la sauver d'"une perte irrémédiable de [la] vue".

Il a toujours été patient

L'artiste de 49 ans a heureusement toujours pu compter sur son mari Mathieu Lecat. "Nous avons des natures différentes mais nous sommes parfaitement complémentaires. On se soutient. Nous sommes comme deux ailes : quand l'une flanche, l'autre redouble d'efforts pour maintenir l'équilibre de notre couple, racontait Hélène Ségara dans Gala. Mathieu est le seul devant qui j'ai osé pleurer au cours des derniers mois. Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui auraient accepté que leur compagne prenne des kilos sans broncher. Il a toujours su me rassurer et me relever dans les moments d'abattement."

Reste que, amincie et mieux dans sa peau depuis plus d'un an, la chanteuse n'est pas peu fière de pouvoir reséduire son homme. "Quand il m'a découverte blonde et mince, il m'a dit : 'J'ai une nouvelle femme à la maison !' (elle sourit) Blague à part, son avis a été très important. Ces dernières années, à cause de ma maladie des yeux, j'ai pris des traitements à la cortisone qui m'ont fait grossir. Malgré cela, mon mari n'a jamais été critique. Il a toujours été patient et compréhensif", déclarait-elle pour Télé-Loisirs.