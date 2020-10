Hélène Ségara très amincie : elle nie avoir fait de la chirurgie et dévoile son secret

On ne sait pas s'il y a trop de gens qui l'aiment mais ce qui est certain, c'est qu'Hélène Ségara s'aime de nouveau. Interrogée par nos confrères de Télé Star, la belle chanteuse de 49 ans est revenue sur son incroyable perte de poids.

Le 20 octobre 2020, Hélène Ségara sera de retour à la télévision dans Incroyable Talent (M6) aux côtés d'Eric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy. Le magazine est donc parti à sa rencontre pour l'interroger sur ses projets professionnels, mais pas que. L'épouse de Mathieu Lecat a aussi accepté d'évoquer un sujet personnel, celui de sa perte de poids. Depuis 2017, elle a fondu comme neige au soleil grâce à son partenariat avec WW (Weight Watchers). C'est de 13 kilos en moins qu'elle affiche aujourd'hui sur la balance et elle n'en est pas peu fière.

Hélène Ségara cible d'attaques grossophobes

Hélène Ségara a reconnu que dans son métier le physique importait beaucoup. "J'ai suivi un programme alimentaire et j'en suis fière. J'ai pris beaucoup de cortisone pendant deux ans et j'ai été la cible de critiques grossophobes", a expliqué la chanteuse qui a en effet dû suivre un traitement qui lui a fait prendre du poids. Des médicaments qu'elle devait prendre pour sa maladie auto-immune des yeux. Et les commentaires négatifs ne se sont pas arrêtés quand elle a maigri comme elle l'a confié à Télé Star : "Quand j'étais grosse, j'ai subi les pires quolibets. Et quand j'ai minci, on a dit que j'avais fait de la chirurgie." Mais elle ne compte pas se laisser faire par les mauvaises langues et leur a donc demandé de lui "foutre la paix". Le message est passé !

Hélène Ségara s'était déjà confiée sur sa grosse perte de poids auprès du magazine Gala en septembre dernier. "J'ai retrouvé la taille 36 que j'avais perdue avec les traitements à la cortisone. (...) En perdant du poids, j'ai repris confiance en moi", révélait-elle. Elle expliquait également que son rapport avec la nourriture avait changé grâce à l'aide d'un coach. "Je n'aurais jamais perdu 13 kilos si je n'avais pas appris, avec un coach, à mieux valoriser chaque progrès au lieu de les dénigrer. Ça fait trois ans que mon poids est stabilisé. Je peux prendre une part de pizza sans paniquer, car je sais comment rétablir mon équilibre alimentaire. C'est une question de dosage, pas de privation", précisait-elle. Aujourd'hui, elle est donc bien dans son corps et donc, dans sa tête également.

L'intégralité de l'interview d'Hélène Ségara est à retrouver dans le magazine Télé Star du 19 octobre.