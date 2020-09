Hélène Ségara encore amincie : fière de sa taille 36 retrouvée

À 49 ans, Hélène Ségara est une femme épanouie. La chanteuse vit une belle histoire d'amour avec son mari Mathieu Lecat, elle fourmille de projets artistiques et a même retrouvé une silhouette de rêve. Elle en a d'ailleurs dit un peu plus sa perte de poids flagrante auprès de Gala.

Depuis 2017, Hélène Ségara affiche une nouvelle ligne grâce à son partenariat avec WW (Weight Watchers), elle est fière d'avoir perdu plusieurs kilos après une période de surpoids qu'elle avait de son propre aveu jugée difficile à vivre. "Le poids, une question de mental. Il faut être bien dans sa tête pour l'être dans son corps. (...) Je n'aurais jamais perdu 13 kilos si je n'avais pas appris, avec un coach, à mieux valoriser chaque progrès au lieu de les dénigrer. Ça fait trois ans que mon poids est stabilisé. Je peux prendre une part de pizza sans paniquer, car je sais comment rétablir mon équilibre alimentaire. C'est une question de dosage, pas de privation", explique la star.

Hélène Ségara, qui avait évoqué 11 kilos perdus il y a trois ans, semble donc avoir réussi à en perdre deux de plus. Sachant qu'elle dit en avoir pris deux pendant le confinement, mais qu'ils sont déjà de l'histoire ancienne... L'interprète des tubes L'amour est un soleil, Il y a trop de gens qui t'aiment, Les Vallées d'Irlande ou encore Tu vas me quitter a donc fondu comme neige au soleil au point de pouvoir se débarrasser de ses vêtements trop grands.

Auprès du magazine, la juge d'Incroyable Talent a même révélé, non sans fierté, quelle taille elle faisait. "J'ai retrouvé la taille 36 que j'avais perdue avec les traitements à la cortisone. (...) En perdant du poids, j'ai repris confiance en moi", a-t-elle ajouté en faisant référence au lourd traitement médical auquel elle a été contrainte de se plier à cause de ses problèmes à l'oeil. La chanteuse, qui va sortir un nouveau disque intitulé Karma, souffre d'une maladie auto-immune et doit notamment changer fréquemment d'implant.

Les confidences d'Hélène Ségara sont à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 24 septembre 2020.