Hélène Ségara abandonnée à cause de sa maladie : "Beaucoup de gens m'ont tourné le dos"

"Beaucoup de gens m'ont tourné le dos au moment le plus critique, au tout début quand les choses ont démarré, on était vraiment désarmés, ça a pris une tournure très très difficile au départ et surtout on m'a annoncé des diagnostics qui n'étaient pas bons, assez graves, et à ce moment-là, la moitié du métier s'est détourné de moi en pensant que j'étais foutue tout simplement, mais ça ne m'a pas découragé. C'est pour ça je me suis dit : 'Non, je vais leur montrer que je suis pas foutue'", s'est souvenue l'épouse de Mathieu Lecat et maman de trois enfants (Raphaël, Matteo et Maya, âgés de 30, 18 et 17 ans).

L'album Karma de Hélène Ségara compte 11 titres. Elle les interprètera sur scène les 25 et 26 septembre prochains, au Trianon, à Paris.