Garou retrouve Hélène Ségara, spectatrice transie de son concert avec les VIP

Spectateurs, les concerts vous tendent les bras ! Avec un simple pass sanitaire, vous pouvez retrouver vos artistes préférés sur scène, comme le populaire chanteur québécois Garou. Ce dernier a donné le coup d'envoi de sa nouvelle tournée le jeudi 7 octobre 2021. Et il a été applaudi par une ancienne camarade de scène : Hélène Ségara.

En effet, Garou s'est produit depuis la Salle Pleyel dans le chic 8e arrondissement de Paris, devant une salle comble. C'était le premier concert de sa tournée intitulée Up Scene qui passera dans toute la France ainsi que par la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou encore la Russie. Parmi la foule de fans, on a notamment pu voir la chanteuse Hélène Ségara ! La star a applaudi son camarade, sans doute heureuse de le retrouver. Les deux artistes ont collaboré ensemble sur scène dans les années 1990 à l'occasion de la mythique comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle dans le rôle d'Esmeralda et lui sous les traits de l'affreux Quasimodo.

Après son concert, l'interprète des tubes Seul et Sous le vent a prolongé le plaisir lors d'un after organisé au restaurant Manko, un établissement de la célèbre avenue Montaigne dans lequel Garou s'est associé au chef Gaston Acurio. Il a retrouvé sur place son confrère et lui aussi ex-coach de The Voice, Louis Bertignac accompagné de sa femme Laeticia.

Un moment chaleureux qui a sans doute faire plaisir à Garou, lequel a récemment révélé s'être installé au milieu de la forêt québécoise ! "Je fais mon sirop d'érable, je sais que c'est cliché (...) je coupe des arbres, je revigore la forêt, on a rénové une vieille grange qui allait tomber pour en faire un studio (...) Depuis cinq ans, je suis beaucoup plus chez moi au Québec. J'avais vraiment besoin d'y retourner. J'avais besoin de la nature, j'avais besoin de faire autre chose aussi. J'ai une compagnie de récupération de bois anciens, plein de choses auxquelles je touche qui me passionnent", a-t-il ainsi confié à RTL Info.