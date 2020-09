Hélène Ségara : Son visage surprend dans l'émission Tous en cuisine

Si les réseaux sociaux peuvent être une agréable manière de garder le lien avec le public, pour les stars, c'est aussi le risque que cela serve de déversoir à haine. La chanteuse Hélène Ségara a accepté de participer à l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony, et son passage n'est pas passé inaperçu.

Lors de l'émission, Hélène Ségara devait cuisiner une recette de boulettes, quinoa et pickles de carottes. Un plat plutôt estival et pas trop calorique, parfait pour la populaire chanteuse de 49 ans qui a fondu comme neige au soleil depuis qu'elle a fait un régime. L'égérie WW France (Weight Watchers) a perdu pas mal de kilos et elle a même publié un livre de recettes. Autant dire que l'interprète du tube Elle tu l'aimes était à l'aise dans l'émission. Mais la star a dû affronter les critiques et les moqueries de quelques téléspectateurs très surpris et amusés par son apparence physique. Son visage, qui semblait un peu figé, et ses yeux plissés ont interpellé au point que, sur Twitter, certains se sont demandé si elle n'avait pas abusé de la chirurgie esthétique. Ce qui serait son droit le plus strict.

Hélène Ségara, qui a récemment pu reprendre les tournages de la nouvelle saison d'Incroyable Talent alors que tout avait été mis sur pause à cause de la contamination au coronavirus de son complice Éric Antoine, a préféré garder le silence. Tout porte cependant à croire que son visage un peu différent de d'habitude pourrait être lié à ses problèmes de santé. Dernièrement, la chanteuse avait suscité la curiosité en apparaissant avec le visage à moitié caché par ses cheveux lors du programme spécial Les 25 Moments inoubliables de La France a un incroyable talent. Elle avait alors expliqué avoir récemment eu recours à une chirurgie à l'oeil.

Depuis 2013, Hélène Ségara souffre d'une maladie rare, conséquence d'une autre maladie auto-immune. Elle doit fréquemment faire changer un implant à l'oeil et prend de la cortisone. Or, cela fait grossir et peut déformer les traits. La chanteuse a été plusieurs fois opérée et elle a même été le cobaye d'un essai clinique. Un combat qui la motive et pour lequel elle avait notamment confié lever des fonds. Il n'y a vraiment rien d'amusant à cela.