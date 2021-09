Héloïse Martin amoureuse : baiser de cinéma avec son séduisant compagnon

Plutôt discrète sur sa vie privée, Héloïse Martin s'était affichée pour la première fois avec son compagnon en mars 2020, lors du premier confinement. Le jeune homme s'était même montré assez audacieux lors d'une apparition dans l'émission d'Arthur The Show Must Go Home, en acceptant de participer au Poney Challenge... "L'amour avec moi, c'est venu très tard parce que je suis timide. Quand j'étais à l'école, j'étais plutôt du genre à regarder du coin de l'oeil et à ne pas agir, avait confié l'actrice des films Tamara lors de son passage dans Danse avec les Stars (TF1). Aujourd'hui, je commence à prendre confiance. Maintenant, je suis prête pour l'amour, il n'y a pas de problème avec ça."

Plus tard sur Instagram, elle avait alors ajouté : "Tout va bien pour moi, j'ai plus confiance en moi maintenant. Et concernant l'amour, je n'ai plus aucun souci. Je suis très heureuse dans ma vie."