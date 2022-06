Héloïse Martin enceinte de 8 mois, l'actrice dévoile son baby bump !

S'ils sont parvenus à garder les détails de leur intimité pour eux, Héloïse Martin et son chéri ne vivent pas cachés pour autant. Ils ont même accepté de s'afficher ensemble, officiellement, alors qu'ils assistaient aux quarts de finale de Roland-Garros, dans le 16e arrondissement de Paris, le 1er juin dernier. Connue du grand public pour avoir joué dans les deux opus de la saga Tamara, avec Rayane Bensetti, Héloïse Martin a également été l'une des candidates emblématiques de la saison 9 de l'émission Danse avec les stars - elle avait obtenu la quatrième place du classement dans les bras d'Anthony Colette. Récemment vue dans Stars à nu ou District Z, l'actrice est relativement absente de nos écrans ces derniers mois. Et pour cause. Elle s'occupe de faire fleurir le plus beau des projets...