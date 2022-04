Héloïse Martin est enceinte de son premier enfant ! Photos de son ventre déjà très rond

Candidate en 2018 en duo avec Christophe Licata, elle était arrivée quatrième de la saison 9 de l'émission, seulement dépassée par Clément Rémiens, Iris Mittenaere et Terence Telle. Celui-ci, très heureux pour elle, a même commenté : "Mais combien d'épisodes j'ai loupééés ?", faisant rire tout le monde. Les danseurs l'ont également unanimement félicitée, notamment Chris Marques, Emmanuelle Berne ou, bien sûr, Denitsa Ikonomova.

Il faut dire qu'avec la danseuse bulgare, l'amitié était encore plus ancienne : quelques mois plus tôt, sur le tournage de Tamara 2, elle était venue aider à préparer une scène de tango entre Héloïse Martin, donc, et Rayane Bensetti, son supposé petit ami et ex-partenaire de DALS. Si les relations entre l'acteur et la danseuse se sont aujourd'hui refroidies, avec Héloïse Martin, l'amitié semble être toujours importante !

Pourtant, Héloïse Martin n'avait pas apprécié tous les aspects de son passage dans DALS, trop souvent critiquée pour son physique et ses rondeurs. "J'ai pu lire des tweets très méchants sur mes tenues, sur mon physique au fil des primes et même encore aujourd'hui depuis mon élimination", expliquait-elle. Cependant, très positive, elle avait réussi à en faire du positif : "Honnêtement, ça me passe vraiment au-dessus ! Cette émission m'a aidée à ne plus prendre en considération les commentaires négatifs. Avant, ils m'attristaient, maintenant j'en rigole".

Heureuse dans son corps comme dans sa vie privée, Héloïse Martin va profiter de ces quelques mois avec son mystérieux chéri dont on ne connait pas le nom, en se concentrant sur ce petit bébé qui va rejoindre leur famille. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur !