Héloïse Martin ex-anorexique : la comédienne évoque ce trouble dont elle a souffert adolescente

En 2016, Héloïse Martin s'est fait connaître du grand public en jouant le rôle principal dans le film Tamara. C'est l'histoire d'une jeune fille complexée par ses rondeurs. Un sujet qui touche tout particulièrement la comédienne, laquelle a elle-même été jugée pour son physique. En effet, si elle est forte d'une communauté bienveillante, Héloïse Martin est également souvent la cible d'internautes haineux. Sur Twitter, elle n'est malheureusement pas épargnée par les attaques grossophobes. Des attaques qui se sont amplifiées lorsqu'elle a participé à Danse avec les stars en 2018. Blessée d'être l'objet de commentaires déplacés, Héloïse Martin reste malgré tout déterminée à se battre contre cette violence virtuelle. C'est pourquoi elle a accepté de parler de son histoire lors d'une conférence sur la grossophobie dans l'espoir de changer les mentalités.

Sur Instagram, la jeune actrice de 25 ans s'est confiée sur ce moment très important pour elle. D'autant plus qu'elle n'aurait jamais pensé se trouver dans cette situation il y a encore quelques années. Et pour cause, pendant son adolescence, Héloïse Martin était anorexique comme elle le souligne. "Grossophobie, ce corps qui vous dérange. Voici le sujet de mon talk TED X. Imaginez si à 14 ans, après 2 années d'anorexie, on m'avait dit qu'un jour je serai sur la scène de TED X pour vous parler de 'Grossophobie'. J'ai découvert ce mot il y a quelques années, suite à la sortie du film 'Tamara'. Depuis, j'ai été la cible de centaines de messages d'insultes concernant mon poids, mon physique de 'grosse...'. Croyez-moi, il y a beaucoup de grossophobes qui s'ignorent. J'espère qu'un jour cette haine de la différence cessera, que le mot 'gros' ne sera plus un 'gros mot'. Aimez vous, vraiment", a-t-elle légendé sous des photos d'elle sur scène.