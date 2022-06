Héloïse Martin enceinte : l'actrice très complice avec son mari à Roland Garros

"Mon joli petit secret. Je vais bientôt décrocher le plus grand rôle de ma vie...tellement heureuse et si hâte de te rencontrer mon bébé" avait-elle annoncé sur son compte Instagram le 16 avril dernier, prenant alors tout le monde de court en annonçant être bientôt maman. Ce qui lui a valu de nombreuses félicitations pour ce ventre déjà très arrondi, notamment de la part de plusieurs célébrités dont ses anciens collègues de l'émission Danse avec les stars, à laquelle elle avait participé en 2018 pour la neuvième saison. "Yaaaaaaaaaaay" avait commenté plein d'enthousiasme Chris Marques , le juge phare de DALS.

Mais malgré sa magnifique performance et sa quatrième place fièrement gagnée, la jeune comédienne n'avait pas pu pleinement apprécier cette expérience, gâchée par des critiques déplacées sur son corps. "J'ai pu lire des tweets très méchants sur mes tenues, sur mon physique au fil des primes et même encore aujourd'hui depuis mon élimination", expliquait-elle à l'époque. "Honnêtement, ça me passe vraiment au-dessus !", avait ensuite nuancé l'ancienne anorexique.

Depuis, la comédienne, qui avait notamment interprété Tamara aux côtés de Rayane Bensetti, semble nager dans le bonheur. Elle partage régulièrement des photos de son baby bump sur ses réseaux. L'heure est à la fête désormais pour la belle blonde de 25 ans, qui ne devrait plus tarder à accoucher de son premier enfant. On lui souhaite tout le bonheur du monde avec son compagnon et son futur bébé !