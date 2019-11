Henri Dès hospitalisé après un malaise, ses concerts annulés

La nouvelle est tombée ce jeudi en fin de journée. D'après un communiqué posté sur sa page Facebook, Henri Dès est hospitalisé depuis le mercredi 27 novembre 2019. Le chanteur Suisse de 78 ans a été admis en début de soirée à la suite d'un malaise.

Le document précise qu'il ne pourra assurer aucun de ses prochains concerts prévus en décembre. "Nous sommes au regret de devoir annuler la série de concerts prévus à la Grande Happy Comédie et au Casino de Paris. Nous vous tiendrons au courant pour l'annonce de nouvelles dates." Le public est évidemment invité à se faire rembourser les billets. Pour l'heure, la famille de l'artiste n'a pas réagi.

Henri Destraz, de son vrai nom, est un auteur, compositeur et interprète. Sa carrière est principalement marquée par ses tubes destinés aux enfants même si dans un premier temps, il se consacre exclusivement à des disques pour adultes. C'est en 1977 qu'il publie son premier album pour les plus petits, intitulé Cache-Cache. S'en suivra alors une trentaine d'oeuvres pour la jeunesse dont des livres, des contes, des concerts et comédies musicales. Véritable phénomène, il est même récompensé à plusieurs reprises. Il a reçu trois Victoires de la musique (en 1995 pour L'Évasion de Toni, en 1997 pour Far West et en 2001 pour Du soleil).

Henri Dès est le père de deux enfants, Pierrick (27 août 1970), alias Mouloud Rochat et Camille (6 mai 1975). Avant leur naissance, il se heurte à la perte d'un premier bébé, Julien, seulement cinq jours après sa naissance. De ce drame est né une chanson intitulée J'avais un enfant.