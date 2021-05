Henry Cavill en couple : après l'officialisation de sa relation, l'acteur règle ses comptes

C'est officiel : Henry Cavill n'est plus célibataire ! L'interprète du super-héros Superman a récemment révélé l'identité et le visage de sa compagne. Il s'exprime à nouveau suite au déferlement de réactions, et confirme : "Je suis heureux en amour"...

Henry Cavill compte plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram. Ce samedi 14 mai 2021, il a publié un selfie de sa petite amie Natalie Viscuso et lui. Sur l'image prise à l'entrée d'une maison par un après-midi gris, l'acteur de 38 ans et sa chérie sont coiffés d'un béret. En légende, Henry Cavill s'adresse aux internautes concernant l'avalanche de commentaires concernant l'officialisation de sa relation.

"Chers fans et followers, je voulais faire une petite annonce à notre communauté, commence @henrycavill. J'ai récemment remarqué une animosité sociale. Elle devient très fréquente sur mon feed. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ma vie privée et mes collaborateurs. Maintenant, bien que j'apprécie la passion et le soutien de ces mêmes personnes qui 'spéculent', c'est arrivé à un point où je me devais de dire quelque chose, ce qui est en soi, quelque chose de mauvais."

Il poursuit : "À toi qui exprime son dégoût et montre ton mécontentement par différentes moyens surprenants, il est temps d'arrêter. Je sais que ça peut être marrant de spéculer, de jaser (...), mais ta 'passion' est mal placée, et elle blesse ceux qui comptent le plus pour moi (...) Je suis heureux en amour, et dans la vie. Je serais énormément reconnaissant que vous soyez heureux avec moi. Si je ne peux pas vous pousser à l'être, essayez au moins de vous rendre fiers et d'être la meilleure personne que vous puissiez être."