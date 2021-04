Henry Cavill en couple, il présente officiellement sa compagne Natalie !

C'est officiel : l'un des hommes les plus convoités de la planète n'est plus un coeur à prendre. Henry Cavill, dernièrement vu dans le film Enola Holmes avec Millie Bobby Brown, vient d'officialiser sa relation avec Natalie Viscuso. Sur son compte Instagram, le héros de la série The Witcher a partagé une photographie sur laquelle il joue aux échecs avec sa compagne. "C'est moi, tranquillement confiant, peu de temps avant que mon amour, la belle et brillante Natalie, ne me détruise complètement", écrit-il. On ne doit pas s'ennuyer tous les jours chez le comédien de 37 ans !

Natalie Viscuso a, elle aussi, annoncé son amour pour Henry Cavill avec humour, en utilisant la même image. "J'apprends juste à mon cher Henry a joué aux échecs, explique-t-elle de son côté, le 10 avril 2021, sans doute inspiré par la première saison du Jeu de la dame. A moins qu'il ne soit en train de me laisser gagner ?" Qu'importe les résultats, on sait déjà qui était la reine et qui était le roi de l'après-midi, en dehors de l'échiquier. Les amoureux avaient été repérés un peu plus tôt, main dans la main, alors qu'ils promenaient Kal, le chien de l'acteur, aux alentours de Londres. Le doute n'est désormais plus permis.