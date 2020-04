Henry Golding (Crazy Rich Asians) : Son nouveau pitbull agresse un chien

Lui-même particulièrement actif sur Instagram, l'acteur de la comédie Crazy Rich Asians avait fièrement annoncé l'arrivée de Stella le 1er avril dernier, en pleine crise du coronavirus : "Aujourd'hui était la journée des câlins chez les Golding, nous avons adopté cette petite chienne Stella. Malheureusement, avec le Covid-19, beaucoup de refuges ont encore besoin de trouver des maisons pour ces beautés, et quelle meilleure façon de partager votre maison en quarantaine qu'avec une boule d'amour, avait affirmé le comédien de 33 ans. Bien sûr, pendant toutes les interactions, nous avons gardé une distance de sécurité et porté des accessoires de protection, c'est toujours possible même en cette période difficile."

Plus récemment, la star de Last Christmas avait ajouté : "La promener est littéralement le meilleur moment de notre journée." A une exception près du coup.