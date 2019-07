Herbert Léonard : Sa femme Cléo "incroyable" pendant ses problèmes de santé

Herbert Léonard n'a peut-être pas totalement récupéré de sa grave infection pulmonaire survenue en juin 2017, qui l'a plongé trente-deux jours dans le coma, mais l'interprète de Pour le plaisir savoure à sa juste valeur sa chance d'être en vie. "J'estime être à 90% de mes capacités", confie-t-il ce mercredi 17 juillet 2019 à Ici Paris. Cette récupération a été rendue possible grâce à des mois de suivi et de soins. Les cordes vocales du chanteur ont été touchées à cause de son intubation. "En début d'année, un phoniatre m'a injecté un produit, car une des cordes vocales était vraiment atrophiée. Cela me permet de retrouver de la force vocale", témoigne-t-il.

Tout le temps durant lequel Herbert Léonard a été malade, une personne s'attelait à donner régulièrement de ses nouvelles sur sa page Facebook, toujours avec de l'espoir : sa femme Cléo. "Elle a été exemplaire. Elle a été très forte et a su rassurer les gens inquiets. Elle a été incroyable !", avoue le chanteur. Marié depuis de longues années à l'amour de sa vie, il se félicite de la solidité de leur couple : "Il est vrai qu'avec Cléo, tout va bien depuis cinquante ans et j'en suis très heureux !"

Plongé dans la musique depuis son adolescence, Herbert Léonard avait un plan B s'il n'était pas devenu chanteur et n'avait pas rencontré le succès avec Pour le plaisir. "Je pense que j'aurais été journaliste spécialisé. D'ailleurs, notre fille, Eléa, est elle-même journaliste... mais dans le sport", partage-t-il à Ici Paris.

Bien décidé à poursuivre sa carrière de chanteur, Herbert Léonard annonce qu'il assurera "la tournée déjà prévue au Québec il y a deux ans", mais qui avait été annulée à cause de ses problèmes de santé. Il révèle qu'il ne sera pas seul sur scène sans vouloir en dire plus : "Secret, ce n'est pas encore signé !"

