Héritage de Claude Berri : 434 oeuvres d'art bel et bien détournées de la succession, Thomas Langmann triomphe

Cela fait près de six ans que la famille de Claude Berri se déchire autour de son incroyable héritage. Finalement, la justice semble donner - en partie - raison à son fils aîné Thomas Langmann, qui accuse sa belle-mère Nathalie Rheims et son demi-frère Darius Langmann, d'avoir détourné une partie de la collection d'oeuvres d'art laissée par le cinéaste après sa mort en 2009 : plus de 600 pièces, qu'il chiffre à 200 millions d'euros. Un nouveau rebondissement vient d'être rapporté par le Canard enchaîné et Le Parisien...

Dans un arrêt de la cour d'appel datant du 18 janvier 2022, les juges de la chambre d'instruction indiquent que "les enquêteurs ont relevé près de 434 oeuvres d'art détournées de la succession", citant des "indices graves ou concordants". Le 23 mars 2021, 84 oeuvres d'art ont été saisies après dix perquisitions : "41 pièces chez Nathalie Rheims, 25 chez Darius Langmann et 17 chez Sylvie Gautrelet, ancienne costumière et deuxième épouse de Claude Berri", rappellent les deux journaux. En janvier et février 2021 déjà, 76 oeuvres avaient été saisies "dans les coffres de la société d'archivage Chenu à Paris loués notamment par la belle-mère de Thomas Langmann et son demi-frère", comme l'avait révélé l'émission Compléments d'enquête (France 2) en mai dernier.

La procédure fait suite à l'ordonnance de saisie des oeuvres de Nathalie Rheims, pour laquelle elle a fait appel, mais sa démarche pourrait bien se retourner contre elle. L'écrivaine et productrice, dernière compagne de Claude Berri, est donc soupçonnée d'avoir dissimulé des biens appartenant au cinéaste et de ne pas les avoir apportés à la succession, "dans le cadre d'un accord avec Darius Langmann", rapportent nos confrères. Nathalie Rheims pourrait donc être mise en examen pour "complicité et recel d'abus de confiance", mais ce n'est pas tout.

Un "tissu de contre-vérités" ?

Auprès du Parisien, Thomas Langmann s'est réjouit de ce rebondissement en sa faveur : "Cet arrêt me fait plaisir car il montre que contrairement à ce que disent les parties adverses, mes accusations ne sont pas le fruit de l'imagination d'un esprit malade", a commenté le producteur oscarisé pour The Artist. Pour autant, le même jour, un second arrêt a ordonné la restitution à Nathalie Rheims de 12 des 38 oeuvres saisies. De leur côté, les avocats de l'écrivaine ont dénoncé une "tentative d'instrumentalisation de la procédure", tandis que l'avocat de Darius Langmann a affirmé que son client considère cet arrêt tel "un tissu de contre-vérités" basé sur les "affabulations" de son demi-frère. Mais c'est pourtant une décision de justice très claire.

Pour rappel, Claude Berri a eu deux enfants de son premier mariage avec Anne-Marie Rassam : l'acteur Julien Rassam (décédé en 2002, à 33 ans) et le producteur Thomas Langmann (50 ans). Il a eu un troisième enfant, Darius Langmann, né de son second mariage avec la costumière Sylvie Gautrelet. Le réalisateur et producteur a fini sa vie avec Nathalie Rheims avant de mourir en 2009, des suites d'un AVC, à 74 ans. En plus de laisser derrière lui nombre de films appréciés du grand public, Tchao Pantin, Manon des sources ou encore Germinal en tant que réalisateur, mais aussi Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et Bienvenue chez les Ch'tis en tant que producteur, ce grand amateur d'art contemporain a laissé sa vaste collections d'oeuvres.

La guerre juridique a été déclarée lorsque Thomas Langmann a reconnu chez son demi-frère une table de Giacometti, vue chez son père, mais absente de la succession. Après avoir mené sa propre enquête, le producteur affirme avoir listé plus de 600 oeuvres (tableaux, dessins, photos, sculptures et meubles) qui auraient été détournées de la succession. Accusation que nient Nathalie Rheims et Darius Langmann. La partie adverse estimant que Thomas Langmann cherche là à régler un contentieux non résolu avec son père, tout en cherchant à éponger ses dettes, après plusieurs ratés en tant que producteur.