Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) ont mené la vie dure à un présentateur : ses révélations

On peut dire qu'Hervé et Stéphanie savent ce qu'ils veulent ! Le couple emblématique de L'amour est dans le pré 2021 (M6) était à la recherche d'une maison pour pouvoir construire son nid d'amour. Grâce à un coup de pouce de la présentatrice Karine Le Marchand, ils ont pu entrer en contact avec Stéphane Plaza et participer par la même occasion à Recherche appartement ou maison. Et le défi était de taille !

Stéphane Plaza est à l'honneur dans le magazine Télé Poche de ce lundi 13 juin 2022. Le présentateur et comédien de 52 ans est au casting de la fiction Meurtres à Figeac, diffusée le 18 juin sur France 3. Il endosse le rôle d'un "gendarme tourmenté", un personnage bien loin de son univers qu'il s'est plu à interpréter. Et lors de l'interview, il a été interrogé sur l'émission qu'il a tournée avec Hervé et Stéphanie. "Je saurai maintenant que lorsque Karine Le Marchand m'appelle, je réfléchirai à deux fois avant de répondre (rires). Mais évidemment, je ne peux rien lui refuser et Hervé et Stéphanie sont des personnes attachantes. Mais je me suis fait des cheveux blancs car leur demande était difficile", a-t-il répondu.

Stéphane Plaza a ensuite évoqué la pièce de théâtre Un couple magique (de Laurent Ruquier) dans laquelle il joue et sa nouvelle émission sur M6 Tout changer ou déménager. Il est accompagné de l'agent immobilier Antoine Blandin et de l'architecte d'intérieur Sophie Ferjani. Ils font face à des familles qui hésitent entre déménager ou refaire leur chez eux et les aident à prendre la bonne décision.

La demande difficile d'Hervé et Stéphanie

Rappelons que lors du bilan de L'amour est dans le pré 2021, c'est toujours fous amoureux qu'Hervé et Stéphanie ont fait leur arrivée face à Karine Le Marchand. Et, outre leur envie de se marier et de fonder une famille, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient acheter un bien immobilier. La présentatrice a donc contacté son grand ami en visio et le couple a pu dévoiler ses exigences. Ils souhaitaient une maison non loin de la ferme avec une surface de 130 mètres carré, dans la commune de Courcelles-sous-Thoix. "Dans mes émissions, on me demande souvent l'impossible. Mais là on me demande à 7 kilomètres d'un village que personne ne connaît", s'était exclamé l'agent immobilier. Il a ensuite appris que les amoureux avaient un budget de 200000 -250000 euros. A-t-il réussi à réaliser leur rêve ? La réponse prochainement.