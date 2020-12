Hervé Vilard : Consuela, son amour de jeunesse, est morte alors qu'elle était enceinte de lui

Ce n'est un secret pour personne, Hervé Vilard a eu un parcours compliqué. Et c'est pourquoi il a souhaité raconter son histoire dans une autobiographie conséquente, en trois tomes, dont le dernier Du lierre dans les arbres est sorti chez Fayard le 4 novembre 2020. Ouvertement homosexuel depuis la fin des années 1960, le chanteur y raconte notamment son idylle avec une femme au Mexique, Consuela. Une romance qui aurait pu changer sa vie. Hélas, enceinte de lui, elle est morte dans un accident de voiture. "On pense qu'on ne s'en relèvera pas, explique-t-il dans France Dimanche. Je voulais tellement cet enfant. Je voulais rentrer chez moi, et que quelqu'un m'y attende, pouvoir endormir un enfant. Qu'est-ce-qu'il me restait, à 30 ans, si ce n'est fonder une famille ?"

A l'époque, dans les années 1970, Hervé Vilard jouissait d'une sacrée réputation en Amérique latine. Il avait rencontré Consuela, fille d'enseignants du Chiapas, qui avait bouleversé son univers. "Je me suis convaincu que j'étais fait pour fonder une famille, que notre enfant métis serait le plus beau, le plus fort, poursuit-il. Elle avait besoin de moi. J'avais besoin d'elle. En France, j'avais moins de succès. Au Mexique, j'étais une idole nationale et j'avais trouvé une compagne avec laquelle on s'aimait éperdument. Nous voulions un enfant mais sa mort a emporté mon désir de père." Le chanteur n'a jamais connu son propre géniteur. Retiré à sa mère à l'âge de 6 ans, maltraité, violé à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul à Paris, l'interprète de Capri, c'est fini a rêvé, un instant, à une version différente de son existence.

Aujourd'hui, Hervé Vilard n'a pas d'enfant. Contre l'adoption - il a même refusé que Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, ne devienne son père -, il a préféré se terrer dans le silence... jusqu'à ce que ses ouvrages ne rejoignent nos librairies. "J'ai tout fait pour qu'on ne me connaisse pas, se souvient le chanteur de 74 ans. J'ai toujours ma solitude. Je crois que ça vient de l'enfance, d'avoir fait sept familles d'accueil. Je voulais juste chanter pour atteindre le coeur des gens..."

