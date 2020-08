Hervé Vilard et Bernard Montiel en forme pour un Déjeuner d'été

Exclusif - Hervé Vilard - People au dernier "Déjeuner d'Eté" au restaurant Le Récamier à Paris, le 29 août 2020. Pour clôturer le dernier "Déjeuner d'Eté" autour de son chef Gérard Idoux du restaurant le Récamier, Gilles Muzas, l'initiateur de ces agapes a réussi à réunir une fine équipe ! Malgré l'absence de L.Ducruet, fils de la Princesse S. de Monaco retenu sur le Rocher en raison d'un emploi du temps chargé, H. Vilard tout droit rentré de Haute-Savoie présenta son prochain livre, "Du lierre dans les arbres", dont la sortie est prévue pour le mois de novembre aux éditions Fayard. Tandis que l'humoriste et imitateur M.Schalk évoquait la reprise de ses tournages des Minikeums diffusés tous les jours sur France 4 tout en préparant son prochain one-man-show ; Maître E.Pierrat dégusta le célèbre Soufflé au fromage avec gourmandise. Présent également E.Sauvage, directeur général du groupe Evok hôtel collection réitéra les difficultés de la profession mais non sans un certain optimisme. En effet malgré la crise, il prépare avec ses équipes dans le secret un événement exceptionnel dont il a le secret dans les prochains mois. Tandis que la directrice de la communication de l'Opéra de Paris, E. Alindret-Rodet annonça que l'institution devrait rouvrir ses portes le 19 septembre au Palais Garnier (en avant du rideau de scène) avec un programme adapté de concerts et de ballets et à partir du 23 novembre à l'Opéra Bastille. La forme olympique d'.Roumanoff interrogea les convives. Son secret durant ses vacances estivales, elle s'octroya les services d'un célèbre coach sportif de la Côte d'Azur N. Lojowski. Un emploi du temps digne d'un ministre à son actif ; son émission quotidienne d'Europe 1, la reprise de sa tournée à guichet fermé sans parler de la préparation du tournage de son prochain film l'invite à avoir une forme olympique s'exclama t'elle ! Quant à B.Montiel, de retour sur les chemins de TPMP de C.Hanouna et de son émission de RFM évoquait avec G.Muzas non sans avec une certaine émotion, leurs origines espagnoles et l'affection qu'ils portent tous les deux au prince A. II de Monaco et à sa famille. Le souvenir émouvant de Nadia Lacoste mère de l'avocat Thierry Lacoste qui dirigea avec talent le service de presse du palais à l'époque de la Princesse Grace et du Prince Rainier flottait lors de ce déjeuner. Ce fut un exemple et elle m'a appris le métier dixit Gilles Muzas. Catherine Jacob expliqua le plaisir qu'elle a eu à tourner au mois de juillet un thriller sous la direction de Thierry Binisti et diffusé prochainement sur France 2. Le déjeuner s'est terminé par un énorme soufflé à la vanille et ce petit monde se dispersa avec l'apparition du retour du soleil en se promettant de se revoir très vite. Le 29 août 2020. © Jack tribeca / Bestimage