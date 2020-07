Ségolène Royal avec Lilian Thuram et Kareen Guiock pour un déjeuner d'été

Après de longues semaines de fermeture, les restaurants ont repris leurs droits. L'été donne à nouveau l'envie de retourner en terrasses et les menus de saison envahissent les cartes.

Lundi 6 juillet 2020, la première des "déjeuners d'étés" a été inaugurée au restaurant parisien Le Récamier, situé dans le 7e arrondissement et dirigé par Gérard Idoux. Gilles Muzas, qui en est l'initiateur, a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités pour cette inauguration.

Ségolène Royal était de la partie et n'a pas hésité à mettre la main à la pâte en cuisine. L'ancienne ministre et candidate à la présidentielle de 66 ans avait fait parler d'elle la veille, déclarant sur le plateau de BFMTV avoir été contactée par "un proche" d'Emmanuel Macron pour participer au gouvernement du nouveau Premier ministre, Jean Castex. Une information très rapidement démentie par une source proche du chef de l'État à l'AFP et auprès du journal Le Monde. Malgré cet imbroglio, Ségolène Royal avait le sourire au Récamier.

L'ex-compagne de François Hollande était entourée d'un champion du monde 98, Lilian Thuram, qui est venu accompagné de celle qui occupe une place très privilégiée dans son coeur, Kareen Guiock. Ils n'étaient pas le seul couple. Nicoletta était accompagnée de son époux Jean-Christophe Molinier.

Homme de réseaux de Paris à Monaco, Gilles Muzas a plus de vingt ans passés à conseiller les hommes politiques et possède une profonde connaissance du milieu culturel. Le principe de ses nouveaux rendez-vous, les "déjeuners d'été", est simple : réunir autour des célèbres soufflés de Gérard Idoux des personnalités de tout horizon qui font l'actualité. Lillian Thuram prépare pour la rentrée un événement pour sa fondation. Nicoletta fêtera ses 50 ans de carrière au Lido en février 2021. À cette occasion, une pléiade de chanteurs lui rendront hommage à cette occasion et Ségolène Royal prépare ses troupes pour la présidentielle de 2022.

Le Récamier a l'habitude de recevoir des personnalités. Pas plus tard que ce mardi 7 juillet, Gérard Idoux a annoncé avoir reçu la visite d'Anne Hidalgo, la maire de Paris fraîchement réélue.