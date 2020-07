Hermine de Clermont-Tonnerre : 1ère apparition de son compagnon depuis sa mort

C'est une période compliquée pour lui. Après des jours et des jours d'inquiétudes, Georges Fenech a dû se frotter à la douloureuse épreuve du deuil. Sa partenaire de vie, Hermine de Clermont-Tonnerre, est morte des suites d'un accident de moto le 3 juillet 2020, après avoir passé plusieurs semaines dans le coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. On ignorait tout de leur relation. Et pourtant, l'homme politique, ancien député de la 11e circonscription du Rhône, était là le jour de la cérémonie religieuse. Il était présent pour tenir la main d'Allegra et de Calixte, les enfants que la défunte a eu avec le Britannique Alastair Cuddefort.

Georges Fenech était le dernier compagnon de Hermine de Clermont-Tonnerre. Ensemble, les amoureux avaient prévu de chercher un appartement. Mais le destin leur réservait autre chose. Alors qu'il essaye de se remettre de cette tragédie, Georges Fenech s'est un peu changé les idées en participant le 16 juillet 2020 à la deuxième édition des Déjeuners d'été du restaurant Le Récamier, dans le 7e arrondissement de Paris. Venu déguster les petits plats du Chef Gérard Idoux, il a pu profiter de la présence de toute une liste d'invités prestigieux.

Gérard Depardieu est également venu à ce déjeuner d'été, l'air bougon mais l'appétit toujours ouvert. Avec eux, l'humoriste Caroline Vigneaux, qui attend la reprise de son spectacle Croque la pomme, ainsi que l'ancien magistrat Frédéric Lefebvre, la chanteuse Julia Paris, la pianiste Clémence Guerrand, Vincent Monadé et Alain Malraux. Les festivités ne s'arrêtent pas là pour le restaurant Le Récamier, qui avait déjà accueilli il y a peu Ségolène Royal, Lilian Thuram et Kareen Guiock. Prochain jour de haute gastronomie ? Le samedi 29 août, avec pour promesse des invités détonants et des saveurs à se damner. Vivement...