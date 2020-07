Mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre : Georges Fenech, dernier élu de son coeur

Jeudi 9 juillet, ils étaient une centaine de proches, sur invitation nominative, à prendre part aux obsèques de la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, morte le 3 juillet 2020 au terme de plusieurs semaines de coma après un accident de moto. Une cérémonie religieuse au cours de laquelle on a pu voir ses enfants, Allegra et Calixte, le père de ces derniers l'homme d'affaires anglais Alastair Cuddeford, et... Georges Fenech.

Alors qu'une petite poignée de VIP assistaient aux obsèques de la jet-setteuse, communicante, auteure ou encore figure de la télévision emportée à seulement 54 ans, à l'église Saint-Pierre de Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris, la présence de l'homme politique Georges Fenech semblait le ranger dans cette catégorie. Mais, à en croire les informations de Gala, l'élu de droite était en réalité parmi les proches de la défunte puisqu'il a été son compagnon sur les derniers mois de sa vie.

Une histoire de coeur insoupçonnée. Pourtant, on aurait pu avoir la puce à l'oreille puisque Hermine de Clermont-Tonnerre avait posé avec lui pour les photographes en février et mars 2020. D'abord à la soirée du 80e anniversaire de l'autoproclamé roi des forains et candidat déchu à la mairie de Paris, Marcel Campion, puis au vernissage de l'exposition photo Libres et égales à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Un homme au CV riche

Âgé de 65 ans, Georges Fenech s'est illustré par une carrière dans la magistrature et la politique. Né en Tunisie, il a grandi en France et a notamment été diplômé de l'École nationale de la magistrature en 1978. Il a débuté sa carrière dans ce milieu-là dans les années 1980, prenant des postes en Isère, en Guadeloupe, à Lyon ou encore à Bobigny. Il a été président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et président de l'Association professionnelle des magistrats. On lui prête aussi un métier d'enseignant, notamment comme maître de conférences à l'Institut d'études judiciaires de la faculté de droit Jean-Moulin à Lyon ou à l'Institut d'administration des entreprises (IAE).

Côté politique, Georges Fenech a été élu député en juin 2002 dans la 11e circonscription du Rhône sous les couleurs de l'UMP devenue Les Républicains. Il a de nouveau remporté l'élection en 2007 (obtenant peu après un poste de rapporteur auprès de la ministre de la Justice de l'époque, Rachida Dati), mais elle avait été invalidée par le Conseil constitutionnel en raison d'une infraction à cause de ses comptes de campagne. En 2008, il était nommé président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Mais, en 2012, il revient dans l'arène politique comme élu en remportant de nouveau la 11e circonscription du Rhône. En 2017, il est toutefois battu dans son fief. Entre-temps, l'homme politique en a profité pour lancer son propre mouvement, Force d'avenir.

Côté vie privée, Georges Fenech est divorcé et père de quatre enfants.