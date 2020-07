Mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre : son ex-mari, "amoureux", sort du silence

Un coup terrible pour la France. Le 3 juillet 2020, Hermine de Clermont-Tonnerre est morte à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre de Paris à l'âge de 54 ans. Victime d'un terrible accident de moto, elle est restée plongée dans le coma pendant un mois avant de succomber à ses blessures. Alastair Cuddeford, le financier britannique qui a été son époux de 1999 à 2009, est sorti du silence pour lui rendre hommage auprès du magazine Gala. "Les dix années que j'ai passées avec elle ont été les meilleures de ma vie, s'est-il souvenu, nostalgique. J'ai compris tout l'amour que j'avais pour elle, je suis retombé amoureux d'elle. Hermine était unique au monde, elle amenait une lumière et une joie partout où elle allait."

Son esprit n'est pas parti

Séparés depuis des années, Hermine de Clermont-Tonnerre et Alastair Cuddeford avaient toujours conservé des liens très spéciaux. Il faut dire qu'ensemble, ils ont eu deux enfants qui pleurent aujourd'hui leur maman. Allegra, qui a 17 ans, et Calixte, 15 ans. Et autant dire que le clan de la princesse compte bien entretenir sa mémoire. "Son esprit n'est pas parti, poursuit son ex-mari. Nous nous souviendrons toujours de son amour et de son affection. Nous souhaitons remercier nos amis pour leur soutien et leur amour durant cette période difficile."

Je suis toujours amoureux de toi

Hermine de Clermont-Tonnerre célébrait le déconfinement avec des amis quand elle a voulu essayer le bolide de l'un d'entre eux. En perdant le contrôle du véhicule, elle est entrée dans un arbre. La suite, hélas, on la connaît. Figure emblématique des plateaux télé – elle a participé à La Ferme Célébrités en 2010 –, auteure d'ouvrages à succès, elle avait pourtant suscité l'espoir à plusieurs reprises en ouvrant les yeux... avant de resombrer dans le coma. Pendant tout ce temps, c'est Alastair Cuddefort qui veillait sur elle. Retombant peu à peu sous son charme, il l'avait bercée de tendres paroles, lui susurrant des "Je suis toujours amoureux de toi, je veux te revoir danser" – Harvest Moon, de Neil Young. Mais c'est en sens inverse, malheureusement, qu'elle a poursuivi l'aventure...