Hermine de Clermont-Tonnerre : Bref réveil du coma, son ex donne des nouvelles

Le 1er juin 2020, la mondaine et femme d'affaires Hermine de Clermont-Tonnerre était victime d'un grave accident de moto, à Paris. Alors qu'elle est hospitalisée, son état avait été jugé préoccupant et son pronostic vital engagé selon des personnes de son entourage. C'est désormais son ex-mari et père de ses enfants, Alastair Cuddeford, qui donne officiellement de ses nouvelles.

Sur un message Facebook partagé par un autre jet-setteur bien connu, Emmanuel de Brantes, dimanche 21 juin, on a pu avoir un aperçu de l'état de santé actuel d'Hermine de Clermont-Tonnerre. "Je pense que j'ai eu le meilleur cadeau pour la fête des Pères aujourd'hui ! Je viens de rentrer de l'hôpital, Hermine est dans son 20e jour de coma ! J'ai passé l'après-midi avec mon fils Calixte et tante Béa. Nous avons parlé et joué de la musique et avons chanté, l'énergie dans la salle était très intense, alors que je ne demandais plus, mais disais à Hermine qu'elle devait maintenant se réveiller", a ainsi écrit Alastar Cuddeford.

Et l'homme d'affaires anglais, père d'Allegra (née en 2003) et Calixte (né en 2005), d'ajouter à propos de son ex-épouse de 54 ans : "J'ai joué Harvest Moon de Neil Young et tout en caressant sa tête et en chantant les paroles 'Je suis toujours amoureux de toi, je veux te revoir danser', elle a ouvert les yeux. Au début, il n'y avait pas de vraie conscience dans son regard, mais après cinq minutes, ses pupilles suivaient mes mouvements de la main. Elle a été réveillée pendant environ 15 minutes ! Puis elle a sombré de nouveau. Nous sommes remplis de joie ! Son parcours vers la guérison, j'en suis sûr, prendra du temps, mais c'est une amélioration fabuleuse, d'autant plus que la rencontre de demain [ce 22 juin, NDLR] avec les médecins devait tourner autour du fait qu'il y avait zéro amélioration. Merci pour votre soutien continu."

Ce bref réveil du coma a aussi été relaté par son amie la femme d'affaires, Martine Kindt Bell, sur Facebook également. "Des bonnes nouvelles, Hermine a ouvert les yeux hier et elle est restée éveillée pendant une dizaine de minutes, on peut à présent espérer", a-t-elle écrit en légende d'une photo la représentant avec sa complice.