Obsèques d'Hermine de Clermont-Tonnerre : l'adieu des amis VIP à la princesse

Rendez-vous était donné le jeudi 9 juillet 2020, aux alentours de 10h, à l'église Saint-Pierre de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, pour les obsèques d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Outre les enfants de la défunte, Allegra et Calixte, une centaine de personnes avaient été conviées sur invitation nominative pour respecter le cadre sanitaire lié au coronavirus. On a pu voir parmi elles quelques VIP, venues saluer la mémoire de la regrettée princesse morte le 3 juillet.

C'est une cérémonie religieuse en petit comité qui se tenait pour les obsèques d'Hermine de Clermont-Tonnerre, figure de la jet-set et de la noblesse, découverte par le grand public dans les émissions La Ferme Célébrités et Fear Factor mais aussi adepte de rallyes. On a pu constater la présence du journaliste Jean-Claude Narcy. L'ancienne figure de TF1, qui a longtemps commenté les grands événements mondains, était venue avec sa compagne Alice Bertheaume. On a aussi pu voir le journaliste et coscénariste des films Jet Set et People, Emmanuel de Brantes, ami de la défunte, avec sa fille dans les bras, ainsi que Frigide Barjot alias Virginie Tellenne ou encore l'ambassadeur du Maroc en France Chakib Benmoussa, l'entrepreneur Alexandre Zouari, l'ancien député Les Républicains Georges Fenech...

L'inhumation de Marie-Hermine Antoinette de Clermont-Tonnerre, son nom complet de naissance, s'est ensuite faite au cimetière Montparnasse dans le 14e arrondissement, fermé spécialement le temps de la cérémonie. La défunte princesse a ainsi rejoint le caveau familial de l'ancestrale lignée des Clermont-Tonnerre - qui remonte tout de même au XIe siècle - où repose son père, Charles Henri, 11e duc de Clermont-Tonnerre, mort en 1999, ainsi que ses grands-parents.

Hermine de Clermont-Tonnerre avait multiplié les casquettes au cours de sa vie, de styliste à actrice en passant par auteure et femme d'affaires ayant lancé une agence de communication événementielle. Comme elle l'avait un jour clamé à la radio : "Merde, ça bosse les princesses, bordel !"