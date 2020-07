Mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre : Valérie Benaïm "sous le choc"

C'est une véritable tragédie. Vendredi 3 juillet 2020, un communiqué officiel a annoncé le décès le même jour de Hermine de Clermont-Tonerre après un mois de coma causé par un accident de moto. Elle avait 54 ans. "Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille", a-t-il été précisé, elle qui était princesse, jet-setteuse, auteure mais aussi figure télé grâce à ses participations aux émissions Fear Factor et La Ferme Célébrités. Elle laisse derrière elle deux enfants, Allegra (née en 2003) et Calixte (né en 2005), issus de sa relation passée avec Alastair Cuddeford.

En outre, nombre de ses proches lui ont rendu hommage à travers les réseaux sociaux, à l'image de Stéphane Bern qui s'est dit "très triste" en apprenant la terrible nouvelle. Plus tard, c'est Valérie Bénaïm qui a pris la parole pour exprimer son chagrin. Sur Twitter, en légende d'une photo d'elle et Hermine entourée de ses filles, elle écrit avec nostalgie : "Je suis sous le choc. On a tellement ri, toi ma pilote, moi ta co-pilote cette année 2009 au Rallye des princesses !" Et l'animatrice de faire une dernière fois l'éloge de sa grande amie. "Tu resteras éternellement cette femme au grand coeur, princesse rock and roll qui illuminait tous ceux qu'elle rencontrait, joyeuse, exubérante et généreuse. Un ange."