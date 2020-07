Mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre : "Solaire", "généreuse"... Réactions

"Hermine de Clermont-Tonnerre, née en 1966 vient de nous quitter après un mois de coma dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre suite à un tragique accident de moto. Elle s'est éteinte entourée de toute sa famille", a fait savoir sa famille dans un communiqué envoyé ce 3 juillet 2020. Princesse, jet-setteuse, auteure, figure de télé (Fear Factor, La Ferme Célébrités)... elle avait 54 ans. Nombreux sont ceux qui lui ont déjà rendu hommage.

L'animateur et spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern, a pris la parole sur Twitter. "Très triste d'apprendre la mort d'Hermine de Clermont-Tonnerre à l'âge de 54 ans des suites d'un accident de moto. Coeur d'or, solaire et généreuse. RIP", a-t-il écrit. La journaliste des Échos Série Limitée, Frédérique Dedet, a quant à elle posté une photo en compagnie de la défunte sur Instagram et a aussi pleuré "une femme solaire", en ayant une pensée pour "sa famille, ses enfants". Hermine de Clermont-Tonnerre avait eu deux enfants : Allegra (née en 2003) et Calixte (né en 2005), de son histoire passée avec Alastair Cuddeford.

Toujours sur Instagram, la communicante - métier partagé par Hermine de Clermont-Tonnerre qui avait lancé une agence - Christine de Broves a également publié plusieurs photos en sa compagnie et a fait part de sa "tristesse infinie". La personnalité de télé Tatiana Laurens-Delarue a quant à elle pris la parole sur Twitter. "Triste. Sourire éternel sur ton visage. Tes bêtises, tes folies... Tes tenues colorées, tes boas... La 1re à faire la fête, à te foutre des protocoles, toujours libre... Mémorable soirée passée toutes les deux, Montmartre...", a-t-elle écrit en partageant quelques photos.

Le député et conseiller de Paris du 18e arrondissement (où elle avécu), Pierre-Yves Bournazel s'est lui aussi exprimé sur Twitter : "Triste d'apprendre le décès de mon amie. Elle aimait la vie et débordait de générosité. Une artiste talentueuse ! Je n'oublierai jamais ces moments heureux passés ensemble. Pensées émues et affectueuses à sa famille et à ses proches." L'animateur et comédien Laurent Petitguillaume a pour sa part posté une photo d'Hermine de Clermont-Tonnerre sur Instagram avec un émoji en pleurs.

Sur Facebook, son amie Marie Kindt Bell a écrit : "Hermine, tu as perdu ta dernière bataille et nos coeurs sont lourds, que tu puisses entamer ton dernier voyage en paix - avec tout notre amour." Quant à Emmanuel de Brantes, il a écrit sur Twitter : "Adieu Hermine. On t'aura aimée, on te regrettera à jamais, mais on te retrouvera là-haut."